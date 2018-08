Detienen a un árbitro de fútbol que, con identidad falsa, mantenía relación con una niña de 12 años

Fotos FISCAL. Cecilia Gómez Castañeda, a cargo de la causa.

Un árbitro de fútbol fue detenido antenoche en el ex zoológico municipal, merced a una "trampa" tendida por la hermana y el tío de una niña de 12 años, a la cual había contactado por las redes sociales valiéndose de una identidad falsa.

La investigación comenzó en la Comisaría del Menor y la Mujer Nº 5 y pasó a órbitas de la fiscal Cecilia Gómez Castañeda.

La funcionaria investiga el supuesto delito de "grooming", cuya esencia radica en el engaño de un adulto a un menor, valiéndose de las redes sociales, y con un fin de neto sesgo sexual.

El caso se descubrió hace 15 días atrás. El padrastro de la niña descubrió que ella tenía una cuenta nueva de Facebook, sin que jamás se los hubiera comentado.





Un "amigo"

En Facebook, la menor dialogaba con un hombre, cuya identidad y "relación" generaron mayor desconcierto en la familia.

La madre de la niña es no vidente y la protección y el control de la menor sobre sus acciones, en general, recayó en su pareja, según deslizó un investigador policial. Al salir a la luz la presencia del "amigo", la mujer la regañó e indagó: "¿Quién es este amigo?". La respuesta de la menor fue tajante: "No es nada. A vos no te importa".

Transcurrieron los días y en las últimas horas el padrastro recibió un audio, vía Whatsapp, a su celular. Eran cerca de las 23.

"Yo te amo, pero no me gusta que me manden porque ya no soy un pendejo. No puedo contestarte seguido a tus mensajes, ya que tengo amigos y familiares", le manifestaba el desconocido. Urgente, el padrastro de la niña le respondió preguntando quién era el autor de los whatsapp. También lo llamó y le anunció que lo denunciaría. Al instante, del otro lado bloquearon el número del padrastro y se acentuó la perplejidad.