La exmujer de Centeno dijo que los registros eran para extorsionar a Baratta

Fotos HILDA HOROVITZ.

04/08/2018 -

La exesposa de Carlos Centeno aseguró que los "cuadernos de la corrupción" eran para extorsionar a Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido. Hilda Horovitz, habló con la Revista Noticias y dijo que el chofer mantenía contacto con Néstor Kirchner.

A modo de adelanto, en el programa Animales Sueltos se pudo escuchar algunos segundos de la extensa nota que aparecerá en la publicación. En ella, la mujer afirma que Centeno la golpeaba.

"Me habló de Cristina, que cuando iba a Olivos la veía en pijama, que la veía a veces desarreglada, pero de que haya tenido contacto no, él se hablaba más con Kirchner (Néstor)", se escucha en el extracto de la entrevista.

"Él iba a terminar la gestión. Él tenía la idea de decir bueno, si Baratta no me lleva con él o Baratta no me pone de chofer en otro lado, entonces él iba a utilizar esos cuadernos para mostrarlos, pero los terminé usando yo", indicó.

Los cuadernos detallan montos, recorridos y puntos de recogida y de entrega de maletines con dólares en efectivo provenientes de coimas para adjudicar obra pública. Centeno es un ex suboficial de ejército que el jueves rindió indagatoria y optó por declararse como arrepentido. Confesó que él escribió en los cuadernos y se acogió a un defensor público.