Martina Ulrich: "Yo me crié prácticamente en las peñas"

-

Martina Ulrich desarrolla un intenso trabajo artístico en Riendas Libres, que forma junto con "Peteco" Carabajal y Homero Carabajal. Ella es quien marca el ritmo y estilo con el bombo y la batería en un trío con lazos de familia. Además, sigue junto a Mavi Díaz con el grupo "Las Folkies", que integra desde hace ocho años.

Mientras se prepara para participar de los festejos de la abuela María Luisa Carabajal, y actuar también en la Peña de "Demi" Carabajal, de quien fuera baterista por más de veinte años, alista todo para la gira internacional que realizará, en septiembre, por Italia (harán tres shows en Venecia) y Moscú (actuará el 14, 15 y 16 de septiembre) junto con "Peteco" y Homero. A su regreso, grabará con "Las Folkies" un nuevo disco. En el 2019, además de las giras, la grabación del segundo CD con Riendas Libres. Antes de su llegada a Santiago, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

¿Qué valor tiene el ser parte de la familia Carabajal y protagonista, con tu arte, en un espacio como es el festejo de la Abuela María Luisa?

Tiene un valor importante porque cuando yo empecé a trabajar, tocando la percusión, era raro la aparición de la mujer en ese momento. Si bien hoy hay un movimiento lindo de mujeres cantoras, no fue muy fácil para nosotras, miembros de la familia, ponerse ahí con un instrumento. Fue muy importante para mí el reconocimiento de toda la familia en el lugar que yo he ocupado. Comencé, y estuve veinte años, con "Demi" tocando la batería. Cuando ‘Demi’ empezó su carrera solista, me quedé siendo la baterista de ‘Peteco’. Fue un reconocimiento muy importante haber tomado ese cargo. Luego, cuando "Peteco" nos propone hacer Riendas Libres, toda la familia acepta con mucho amor este proyecto. Es muy emocionante para mí ser recibida de esta manera. La familia Carabajal me crió. Cuando "Peteco" y mi mamá (Claudia Cárpena) comienzan su relación yo tenía cinco años. Tiene un valor emotivo profundo.

¿La mujer tiene hoy una mayor participación en aspectos inherentes al arte?

Lo veo muy desarrollado. Veo muchas mujeres talentosas, muy dedicadas, responsables y comprometidas con la música. La mujer ha logrado un lugar muy importante en la música. De hecho, ahora está el Movimiento Música de Mujeres que se va a desarrollar para que haya más mujeres en los festivales. En este sentido, resalto la peña de "Demi" no porque sea de mi familia sino porque tiene en la cartelera muchas mujeres y grupos de mujeres, cosa que hasta ahora no se ha visto en agosto.

La notoria presencia de mujeres cantoras es, precisamente, una particularidad de la peña de "Demi".

Estarán Paula Suárez, Mariela Carabajal, Roxana Carabajal, Graciela Carabajal. Habrá un grupo de cantantes del Movimiento de Mujeres de Santiago. Además, en la peña de "Demi" estará el stand del Movimiento de Mujeres de Santiago del Estero. Algunas de las chicas tocarán en la peña y otras estarán en el stand.

Las peñas son lugares en donde el artista tiene un contacto más directo con la gente, que quizás no te lo permite un festival.

Lo vivo con intensidad y emoción porque yo me críe prácticamente en las peñas. Si bien uno tiene que abrir el camino y participar de los festivales, creo que nunca hay que dejar la peña porque la peña es lo que a uno le hizo crecer. En Buenos Aires hay una gran movida de peñas, cosa que en un momento estuvo parado. Esto me pone muy contenta.