Mazzei no sabe si Flor Vigna debutará en el Bailando

Fotos Flor es la "Campeona 2017" del Bailando.

17/08/2018 -

Facundo Mazzei es la pareja anunciada de Flor Vigna para el Bailando 2018. Sin embargo, hay algunas dudas sobre su debut. "Les cuento más o menos la poca data que tengo. Cuando me llamaron ya me habían contado que Flor iba a protagonizar una tira en Pol-ka (Mi hermano es un clon), y que iba a estar pocos meses porque está grabando. Pero como el programa empieza cada vez más tarde no se si va a llegar ni siquiera a la primera", explicó Mazzei en el ciclo Confrontados y agregó que la producción ya eligió con quien reemplazarla.