Garnica: "El folclore no es una moda"

17/08/2018 -

La realización del Festival del Violinero en su ciudad natal, La Banda, es la actividad inmediata que realizará Néstor Garnica este sábado 18 y domingo 19, en el Club Ciclista Olímpico. Luego, continuará con la gira nacional ya programa. Posteriormente, se abocará a los detalles de "Coplas del violinero", el disco que está próximo a editar. Sobre esto y mucho más, habló con EL LIBERAL

¿El folclore sigue siendo una moda o ya está instalado en las preferencias musicales de los argentinos?

El folclore no es una moda. Está instalado. Esto no se va a perder. Hay diferentes ramas, diferentes géneros dentro del folclore. No hay nada escrito en el folclore de cómo tiene que ser. Cada uno le va metiendo su color y eso está bueno porque eso hace que cada uno tenga su identidad. Si bien uno siempre tiene un referente, uno a quien quiere imitar, pero yo soy fiel a mi estilo.

¿Esa fidelidad quedará demostrada también en "Coplas del violinero", tu nuevo disco?

Este disco tiene temas que, "violinisticamente", son comprometidos. Es un momento especial mío como instrumentista, como compositor. Es un disco diferente a los demás por eso, porque que está un poco más comprometido por una cuestión de que yo también he ido creciendo como instrumentista, como músico sobre todo. Soy músico y vivo alimentándome, estudiando también, sigo aprendiendo cosas y eso va a seguir siendo así.

¿Cuál es la canción que va a definir a "Coplas del violinero"?

Un huayno que se llama "Corazón soñador". Cuando lo hice escuchar fue el que más ha gustado. La letra y la música me pertenecen.

¿Lo clásico, que es parte de tu formación, y lo montaraz, tu esencia, estarán presentes en el CD?.

A eso ya lo tengo incorporado. A eso lo tengo en la sangre, está siempre.

La Fiesta del Violinero, todo un clásico en tu ciudad natal...

La verdad que sí. Esto se ha ido acrecentando con los años. Este año, por primera vez, se realizará dos noches: sábado 18 y domingo 19, en el Club Ciclista Olímpico. Todo en el marco de los festejos por la Abuela María Luisa Paz de Carabajal. Feliz de poder hacerlo. Estamos acostumbrados a hacer hasta diez días, especialmente en Cosquín (desde el 2014 hasta enero de 2018 ha mantenido esta característica), así que en dos días no es nada. Además, habrá muchas peñas más. Se está convirtiendo en lo que pensábamos y lo que es realmente Santiago del Estero, en la capital del folclore. Con el tiempo, ha ido demostrando que es el lugar en donde se crían los cantores, músicos, poetas y ha ido dando mucho al país y a diferentes lugares del mundo. Soñamos los folcloristas que esto sea así todo el año. Ya se va a dar, esperemos.

Esta edición 2018 del Violinero con particularidades como la celebración de los 30 años de "Cuti" y Roberto

Vamos a festejar los 30 años de "Cuti" y Roberto, de cuyo grupo he sido integrante. Tengo 45 años y fue a los 15 años cuando empecé a tocar con ellos. Tocaba el violín, y al año siguiente grabé con Los Manseros Santiagueños. Todo me pone muy contento. Para mí es una alegría enorme porque con "Cuti" y Roberto he conocido el país y muchos festivales. Eso me ha permitido comprobar que la gente todavía consume folclore, le gusta el folclore. Con ellos empezó mi carrera a nivel nacional. Hoy, festejar los 30 años de "Cuti" y Roberto en mi peña es un orgullo tremendo. Son dos grandes trovadores.