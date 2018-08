María Fernanda Callejón reveló que un tío abusó de ella

19/08/2018 -

María Fernanda Callejón guardó durante muchos años un secreto que por dentro la devastaba. Un episodio que vivió en su infancia y que jamás se atrevió a mencionar, hasta que conoció a su marido.

La actriz confesó que un tío abusó de ella. "Mi madre nunca lo supo, yo sentía que si le decía esto la iba a hacer sentir mal a ella. Las mujeres venimos de mucho tiempo de no poder hablar", aseguró.

Luego contó cómo ocurrió el hecho: "No le conté nunca a nadie esto. Mi papá tenía una empresa de turismo y construía sus propios micros de excursión, teníamos un taller al lado de mi casa. Mi madre tuvo que salir y un par de tardes me dejaba sola en mi casa, con mi padre trabajando. Vino un tío lejano de mi papá y abusó de mí. Fue horrible. Mi madre era tan buena, nunca me atreví a hablarle de la situación", agregó. Dijo que no le da vergüenza contarlo, pero que se angustia al recordar el momento. La confesión la realizó en una entrevista radial con Catalina Dugli, para su programa "Agarrate Catalina", en La Once Diez. Su papel en la obra "Derechas", la maternidad que la "atravesó" ("Como a todas -reconoció-, pero yo tengo el plusito de que la esperé toda mi vida"), y el rol de amante que tomó hace muchos años en su relación con el empresario Guillermo Coppola. También, las situaciones más dolorosas que le tocó atravesar en su 52 años de vida. "Las pérdidas -empezó a enumerar la mamá de Giovanna, esa hermosa nena que acaba de cumplir tres años-. Los abortos espontáneos y todo lo que tiene que ver con la maternidad, que fue una lucha que se destapó después. El cáncer de mi madre; durísimo. Sí, he pasado muchas". "¿Y pasaste situaciones de abuso?", le preguntó entonces Dlugi. "Mirá, tuve una situación de abuso cuando era muy pequeña, con un tío", respondió. Ese día su madre no estaba en casa: "Tuvo que salir para cuidar a mi abuelo, que tenía problemas en las piernas". Tampoco su hermana, Sandra Callejón. "Te lo cuento porque es horrible’, advierte la actriz. "Es un alivio que va a tener tu alma", le dice la periodista. "Sí", intuye María Fernanda, perdiéndose en sus lágrimas.