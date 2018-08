El último tornado de tiburones azota Latinomérica

20/08/2018 -

SYFY (en el 404 de TIC) es el escenario de la última batalla que deberán enfrentar Ian Ziering, Tara Reid y Vivica A. Fox contra el tornado de tiburones en "The Last Sharknado: It’s About Time".

La saga, producción original de la señal, mostrará la última gran tormenta de tiburones y los sacrificios a los que se deberán someter sus protagonistas, viajes en el tiempo incluidos, para luchar contra esta amenaza mundial y poder erradicarla, de una vez por todas.

Ian Ziering, su protagonista, en una entrevista a la que tuvo acceso EL LIBERAL, habló sobre Fin Shepard, el valiente destructor de tiburones que quedó deambulando sin rumbo luego de la devastación de la Tierra.

¿Qué hace especial este último capítulo de Sharknado para vos y para los fans?

Lo que lo hace especial es el hecho de que esta será la última película de Sharknado. Para esto queremos terminarlo con un gran Big Bang. Vamos a terminar con una escena que nos va a reunir a todos para crear un final muy grato.

¿Cuál fue la escena más desafiante que tuviste que hacer en esta película?

Usamos pantalla verde en Sharknado 6, mucho más que en cualquier otra película, así que es un gasto increíble de energía de mi parte porque me pusieron arneses debajo de mi vestuario conectado a cables para suspenderme en el aire. Pasé mucho tiempo actuando al frente de la pantalla verde porque esta película nos lleva en el viaje por el tiempo. Así que pasé mucho tiempo volando para crear estas escenas.