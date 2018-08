Elpidio Herrera hizo chacarera una leyenda

Fotos Elpidio jamás olvidó la historia del "Huañoj Tacko" o "Árbol Muerto".

El cantautor, oriundo de Villa Atamisqui, escribió un poema sobre estos relatos fantasmagóricos que musicalizó su hijo Manolo y que hoy llevará de nombre el nuevo trabajo de Elpidio Herrera y Las Sachaguitarras: "Huañoj Tacko" ("Árbol Muerto")

En estos tiempos en donde las redes sociales juegan un rol fundamental, Elpidio aprovechó las suyas para realizar el lanzamiento oficial de los nuevos videoclips que rodó en su querencia natal.

Están en YouTube: Las Sachaguitarras Atamishqueñas Oficial, en Facebook: Las Sachaguitarras Atamishqueñas, en Instagram: las-sachaguitarras-oficial y en Twitter: @laSachaguitarra.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Manolo Herrera, hijo de Elpidio, habló acerca de este nuevo material.

Los videoclips fueron lanzados en las redes, ¿cuándo sale el disco?

Creo que para diciembre ya lo vamos a tener listo al nuevo disco. Vamos despacio porque consideramos que será un gran disco, por su contenido y por las historias que se han musicalizado. Estamos trabajando en el tema de la carátula, en los que han participado y los que nos han ayudado. Todo esto requiere su tiempo. En esta semana o en la otra ya tendremos todo definido para mandar ya a la grabadora (Melopea, de Lito Nebbia). Hemos hecho ya un adelanto de "Huañoj Tacko".

Esos temas son "Amor seguro", "Mi pueblo" y "Huañoj Tacko". Este último es el que dará nombre al flamante disco. Esos tres temas están en videoclip. Los pueden ver en el canal de Youtube, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos orgullosos por todo lo que hemos logrado.

Mientras tanto, continúan realizando conciertos...

Gracias a Dios, sí. Es allí en donde hacemos algunos adelantos. Estuvimos en la reciente Fiesta del Violinero de Néstor Garnica, y en el encuentro de payadores que organiza Lázaro Moreno. Ahora, un parate que nos sirve para seguir ensayando con cosas nuevas que, por más que uno no las presente en el escenario igual es bueno tenerlas preparadas para cualquier momento.

¿Cuál es el mensaje que tiene el nuevo disco?

Nuestro mensaje en este nuevo disco es que amen a su pueblo. En la estrofa de la chacarera "Huañoj Tacko" dice: "No es el mejor ni el peor, es igual a los pueblos, Atamisqui es devoción con esperanzas y sueños". Si bien habla de Atamisqui, todos los pueblos somos iguales, tenemos de todo, cosas buenas y malas, mitos y leyendas y siempre tenemos devoción a ese lugarcito. En esta etapa, Las Sacha Guitarras cuentan con seis y no cuatro integrantes: Elpidio Herrera, Manolo Herrera, Carlos Baigorrí, Andrés Cisneros, "Piri" Leguizamón y Martín Málaga.

¿Cómo defines a "Huañoj Tacko"?

Para mí es una responsabilidad tremenda. Desde hace dos o tres discos atrás ya me vengo haciendo cargo de todo, de elegir los temas. Elpidio sigue siendo el director o como él dice: "Yo soy el jefe y vos sos el capitán. Ahora, dependemos de vos. Decime qué hay que hacer".

Es una responsabilidad linda, mucho compromiso. Estoy contento también porque hago cosas que me gustan. Lo que dudo lo consulto con mi viejo, con quien hay una muy buena sintonía y armonía. Siempre digo que yo continúo con el trabajo de él (por Elpidio, su padre). No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Eso es lo que me he mentalizado. Por lo menos, lo voy a intentar. También vengo rescatando letras que él las tenía escrita en papelitos y que mi mami siempre las guardó. Así fue como salió esta historia del "Huañoj Tacko".

¿Cuál es la historia de "Huañoj Tacko"?

Es la historia de un personaje de un tiempo atrás, un hombre de 40 años que se destacaba en todo, en la música y juegos. El sabio del lugar. La gente siempre se preguntaba por qué sabía tanto.

En sus manos le faltaban dedos que no eran cortados por un accidente, sino que daba la impresión que se le habían secado. Un día no aparecía en el lugar y la gente preguntándose comenzó a buscarlo. Sólo encontraron la ropa parada junto a un árbol. De ahí se comenta que el árbol a pesar de secarse tenía frutos, pero con mal olor. Con el tiempo el árbol desapareció y sólo quedó un pozo de cenizas negras que cuentan que alrededor se veía la ropa caminar. Elpidio Herrera nunca se olvidó esta historia que lo atrapó desde niño, con el tiempo comenzó a escribir de lo que le llamo la atención por muchos años, versos escritos que su hijo Manolo puso música, que hoy llevará de nombre el nuevo trabajo de Elpidio Herrera y las Sachaguitarras: Huañoj Tacko (Árbol Muerto).