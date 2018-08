Cremonesi moldeó a "Cuis" según su intuición y no le erró

23/08/2018 -

"Me pareció divertido jugar a ser un cumbiero más del estilo de los noventa, inspirado en personajes como Leo Mattioli o el Potro Rodrigo, que de la cumbia villera", afirmó el actor Diego Cremonesi sobre su personaje de "Cuis", en El Marginal 2.

Y con esa "criatura" ya caló en el público. "La gente en la calle me pide que cante, me pide de todo. Tengo cientos de mensajes sin responder porque no he podido. Me pasan cosas que antes no me pasaban, y quiero disfrutar todo esto", confesó en diálogo con el programa radial "Por si las moscas". También admitió: "A mí me daba miedo que el personaje quedara como ridículo, sobre todo en un contexto muy fuerte, ya aprobado y con excelentes actores".