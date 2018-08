"Panam y circo es baile, juego, música y humor"

Hoy 08:03 -

Laura Franco, “Panam” para todos, será la figura principal en el espectáculo que organiza la municipalidad local mañana, a las 14, en el Parque Aguirre. “Panam y Circo” es el show que la animadora infantil traerá a Santiago junto a una galería de entrañables personajes.

“La Bruja Marga” (Edith Hermida), los gemelos Paul y Pol, El Payasito Perico, la vaca Mimumú y un grupo de talentosísimos bailarines y acróbatas serán de la partida en este tours 2018 que traerá a “Panam” a la “Madre de Ciudades”.

La “Reina de los Chiquipines” está está feliz y orgullosa por todo lo obtenido desde hace ya diecisiete años, tiempo que lleva realizando espectáculos para niños. Así lo destacó en una entrevista exclusiva que concedió a EL LIBERAL.

¿Cómo defines a tu espectáculo ‘Panam y Circo’?

Como un show absolutamente para toda la familia. Los “grandes” conectan con su niño interior y disfrutan a la par de los chicos. “Panam y Circo” es juego, música, baile, humor, acrobacias y pura diversión. Me acompaña un grupo de acróbatas y bailarines de excelencia y la genia de Edith Hermida que arranca puras carcajadas con su particular y querible personaje de la “Brujita Marga”. “Panam y Circo” es un show para saltar de alegría y llenarnos de energía. A toda la familia de Panam de Santiago del Estero le digo que mi corazón va a latir muy fuerte el 25 de agosto en el Parque Aguirre. Les aseguro que saldrán con una sonrisa tatuada en el alma. Cada show es para mí un gran intercambio de amor. Realmente me nutro de ese intercambio energético que se da. Los espero para bailar, cantar y saltar de alegría.

¿Cómo vives este presente artístico con tu espectáculo infantil?

Con mucha felicidad y mucho orgullo. Es hermoso ya con 17 años en el rubro cosechar tanto cariño por todo los que he sembrado en canciones y personajes para mis “chiquipines” junto con sus familias.

¿De qué manera incidió en tu vida dedicarte exclusivamente a hacer espectáculos para niños?

Desde que tengo uso de razón mi juego preferido ha sido imaginar un público bailando y cantando mis canciones. Ya desde niña le cambiaba las letras a los temas de moda o inventaba canciones que le cantaba a ese público imaginario con el cual jugaba de niña. Nunca dejé de jugar y siempre mantuve intacta mi capacidad de asombro. Creo que esas dos cosas me han llevado a tener la hermosa conexión que mantengo con los chicos en todo este tiempo. Hoy puedo afirmar sin equivocarme que en la vida me he dedicado a jugar de la misma manera que jugaba de niña.

¿Cómo se logra la trascendencia en un rubro bastante competitivo?

La trascendencia te la dan los chicos, vos podés elegir hacer cosas para ellos, pero quienes te levantan el pulgar y te mantienen en el tiempo son ellos. Los niños son los que realmente te ubican en el lugar que mereces. Son los que deciden si sos tan solo una moda o sos quien vas a quedar como un referente para ellos. la vigencia que es lo mas difícil en esta profesión te la dan ellos.

¿Hubo un factor especial que desencadenó tu inclinación hacia los shows infantiles?

Siempre tuve claro lo que amaba hacer. Apenas tuve la oportunidad de tomar las riendas y zambullirme tras mi sueño, lo hice y no paré más. l

Laura Franco, “Panam” para todos, será la figura principal en el espectáculo que organiza la municipalidad local mañana, a las 14, en el Parque Aguirre.

“Panam y Circo” es el show que la animadora infantil traerá a Santiago junto a una galería de entrañables personajes.“La Bruja Marga” (Edith Hermida), los gemelos Paul y Pol, El Payasito Perico, la vaca Mimumú y un grupo de talentosísimos bailarines y acróbatas serán de la partida en este tours 2018 que traerá a “Panam” a la “Madre de Ciudades”.

La “Reina de los Chiquipines” está está feliz y orgullosa por todo lo obtenido desde hace ya diecisiete años, tiempo que lleva realizando espectáculos para niños. Así lo destacó en una entrevista exclusiva que concedió a EL LIBERAL.

¿Cómo defines a tu espectáculo ‘Panam y Circo’?

Como un show absolutamente para toda la familia. Los “grandes” conectan con su niño interior y disfrutan a la par de los chicos. “Panam y Circo” es juego, música, baile, humor, acrobacias y pura diversión.

Me acompaña un grupo de acróbatas y bailarines de excelencia y la genia de Edith Hermida que arranca puras carcajadas con su particular y querible personaje de la “Brujita Marga”.

“Panam y Circo” es un show para saltar de alegría y llenarnos de energía. A toda la familia de Panam de Santiago del Estero le digo que mi corazón va a latir muy fuerte el 25 de agosto en el Parque Aguirre. Les aseguro que saldrán con una sonrisa tatuada en el alma.

Cada show es para mí un gran intercambio de amor. Realmente me nutro de ese intercambio energético que se da. Los espero para bailar, cantar y saltar de alegría.

¿Cómo vives este presente artístico con tu espectáculo infantil?

Con mucha felicidad y mucho orgullo. Es hermoso ya con 17 años en el rubro cosechar tanto cariño por todo los que he sembrado en canciones y personajes para mis “chiquipines” junto con sus familias.

¿De qué manera incidió en tu vida dedicarte exclusivamente a hacer espectáculos para niños?

Desde que tengo uso de razón mi juego preferido ha sido imaginar un público bailando y cantando mis canciones. Ya desde niña le cambiaba las letras a los temas de moda o inventaba canciones que le cantaba a ese público imaginario con el cual jugaba de niña. Nunca dejé de jugar y siempre mantuve intacta mi capacidad de asombro. Creo que esas dos cosas me han llevado a tener la hermosa conexión que mantengo con los chicos en todo este tiempo. Hoy puedo afirmar sin equivocarme que en la vida me he dedicado a jugar de la misma manera que jugaba de niña.

¿Cómo se logra la trascendencia en un rubro bastante competitivo?

La trascendencia te la dan los chicos, vos podés elegir hacer cosas para ellos, pero quienes te levantan el pulgar y te mantienen en el tiempo son ellos. Los niños son los que realmente te ubican en el lugar que mereces. Son los que deciden si sos tan solo una moda o sos quien vas a quedar como un referente para ellos. la vigencia que es lo mas difícil en esta profesión te la dan ellos.

¿Hubo un factor especial que desencadenó tu inclinación hacia los shows infantiles?

Siempre tuve claro lo que amaba hacer. Apenas tuve la oportunidad de tomar las riendas y zambullirme tras mi sueño, lo hice y no paré más.