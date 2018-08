"100 días" sacó de la rutina a Laport

26/08/2018 -

La telenovela "100 días para enamorarse" se convirtió en lo más visto de la televisión argentina, pero no precisamente por la historia de amor que cuenta sino por los temas de actualidad que puso en el tapete del debate público, como la historia de la joven transgénero (Juani, ahora Juan) que interpreta la actriz Maite Lanata.

Osvaldo Laport se integró al elenco para jugar un papel importante. Es el abuelo de "Juani", que se ve obligado a cambiar su manera de pensar para aceptar a "Juan".

"Con ‘Cien días...’ volví a entusiasmarme a la espera de los nuevos capítulos a ver qué dicen las escenas. Había entrado en una sensación de rutina porque los libros eran todos iguales. Entonces me da muchísima alegría estar en un producto adulto y que se le enseñe a una sociedad huérfana de información", explicó Laport en diálogo con el programa "Modo sábado", de Radio Nacional.

Y sobre la temática que aborda señaló: "Las nuevas generaciones están permitiendo que la sociedad pueda abrirse a la diversidad sexual. Y está bueno que las generaciones más viejas podamos interpretar estos personajes con los que muchos se sienten identificados".

Acerca de su personaje contó: "Me gusta porque más allá de su estructura pacata, lucha contra sí mismo porque ama a ese nieto (Juan)". Osvaldo Laport es también embajador del Acnur, y viaja por el mundo visitando países con crisis humanitarias, aunque no siempre encuentra espacios en la televisión para mostrar la realidad de países más vulnerables. "Cuando pensé en la posibilidad de hacer un micro acerca de lo que es ser un refugiado, no hay espacio. En la televisión no hay espacio para los compromisos sociales", remarcó.