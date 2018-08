Fotos Importante ONG realizó relevamiento en Las Termas, Frías y Añatuya

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La ONG Cilsa visitó la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde realizó un relevamiento para determinar quiénes son las personas discapacitadas que requieren de algún elemento ortopédico, para así poder facilitarles los mismos. La ONG Centro de Integración Libre y Solidario de Argentina, con más de 50 años de presencia en el país, estuvo presente en Las Termas de Río Hondo, desarrollando un relevamiento para determinar la cantidad de personas en estado de vulnerabilidad o de bajos recursos, que padecen algún tipo de discapacidad que requiere un elemento ortopédico. El trabajo, consiste en la primera etapa del programa "Más lejos para llegar a más", se ha desarrollado desde el pasado martes en gran parte de la provincia y continuará hasta el miércoles. El mismo consiste en efectuar un relevamiento para determinar la cantidad de personas que requieren algún tipo de elemento ortopédico, y así promover la gestión que concluirá en la segunda etapa del programa, que consiste en la entrega de los elementos a los beneficiarios. En esta ocasión, la ONG Cilsa hizo base en la Asociación Luz de Esperanza, destacada institución local que trabaja con personas discapacitadas, donde se hicieron presentes muchas personas. También se hizo visitas a hogares para conocer las situaciones de otras personas. Uno de los miembros del equipo, Guillermo Soria, destacó que este trabajo de Cilsa se efectúa en las provincias donde la ONG no posee sede. Se eligen cuatro por año. La ONG tiene como objetivo detectar a aquellas personas que padecen una discapacidad y que requieren un elemento ortopédico, el cual será entregado una vez concluida la evaluación del trabajo de campo. Soria afirmó que los elementos serán entregados en el mes de octubre. En el caso de los beneficiarios termenses lo recibirán en la ciudad Capital, dada la cercanía, pero también se hará entregas en otras localidad como Frías y Añatuya, entre otras. Cilsa en una organización no gubernamental que busca promover la inclusión plena de personas provenientes de sectores marginados de la sociedad, como niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social y personas con discapacidad.