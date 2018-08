Una anécdota bizarra: "Encontré una granada de la era bizantina"

30/08/2018 -

Después de tantas temporadas, ¿cómo mantenés la emoción en cada episodio y en cada historia de la serie?

Para mí se trata de olvidarme que estoy en la televisión. Estoy ahí, me entusiasmo cada vez que tenemos una subasta por la emoción de no saber con qué me voy a encontrar. Voy a cada subasta esperando encontrar algo increíble y no pensando en que estoy en la televisión. Sí, algunos días estoy con más energía que otros, a veces no tengo muchas ganas de hablar, pero eso no lo puedo controlar del todo, lo cual pienso que es bueno. Es bueno y malo a la vez, porque soy quien soy y eso no lo va a cambiar el hecho de que esté en televisión. Las emociones son las mismas pero, puedo estar bien o mal, pero la única razón por la que estoy acá es encontrar un bien para mi negocio.

¿Qué fue lo más sorprendente que viste haciendo esta serie?

Encontré una granada de la era bizantina. Fue genial. Porque lo que había adentro de la bomba nunca pudo ser replicado y creo que eso fue lo mejor que me pasó y que encontré.