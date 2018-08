"Tengo talento, carisma y humildad"

31/08/2018 -

En distintas épocas, la cantante libanesa Fairouz y el músico egipcio Amr Diab son referentes de la música árabe como lo es hoy usted.

Para mí es una responsabilidad muy grande porque yo soy sirio, vine de Siria a Brasil cuando tenía 9 años. Conseguí hacer todo esto fuera de mi país, en un país no árabe como es Brasil. Yo estoy orgulloso de haber llevado la música árabe desde Brasil hacia el mundo. Cada año me voy afianzando cada vez más. Los cantantes buenos no son una moda. Fairouz y Amr Diab no son una moda. Ellos lograron trascender como lo hice yo. Estoy con 38 años de carrera. Gracias a Dios, nunca estuve más fuerte que hoy, cada vez mejor.

¿A qué se debe ese buen momento?

Talento, carisma, humildad y simplicidad. Sin eso, ningún artistas sobrevive. Yo no compongo. Soy un cantor profesional ejecutando música.