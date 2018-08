Fotos Menor de 13 años, oriundo de Mendoza, víctima de supuesta red de trata de personas

La Dra. Cecilia Pacheco -representante del Ministerio Público Fiscal de La Banda- descubrió mientras investigaba el robo de una garrafa, que un adolescente de 13 años habría sido víctima de una red de trata de personas. En principio se investiga a un sujeto que reclutaría menores y los traslada desde la provincia de Mendoza al interior santiagueño para que realicen trabajos de cosecha en los campos, según revelaron las fuentes. El caso comenzó a ser investigado el pasado 21 de agosto cuando la representante del Ministerio Público recibió una denuncia de la vecina de Clodomira, quien indicaba que desconocidos habían aprovechado su descuido y le sustrajeron una garrafa. Allí la fiscal ordenó que los efectivos comenzaran con las averiguaciones, las cuales concluyeron que el autor era el adolescente, quien al ser trasladado a sede policial confesó que no tenía sus documentos y que era de Mendoza. Los uniformados, siguiendo las órdenes de la Dra. Pacheco, se trasladaron hasta la casa donde el adolescente residía junto con otro sujeto mayor de edad, quien al parecer lo enviaba a robar. El morador manifestó a los policías que otra persona, para quien él también trabajaba, lo había dejado a su cargo, pero desconocía si se encontraba en compañía de sus padres en nuestra provincia. Con el correr de las horas las noticias eran más claras y las pesquisas establecieron que el niño no tenía tutor legal en Santiago, por lo que de inmediato se dio intervención a la Subnaf. Al día siguiente el menor fue trasladado a la fiscalía. Delante de la Dra. Pacheco -y acompañado por un especialista de la Subnaf- el menor manifestó que fue él quien le había pedido trabajo al "empleador" y que se encontraba en nuestra provincia desde hace tres meses. Ayer, el niño contó en Cámara Gesell más detalles de su traslado. Según se supo, reveló que su "patrón" contrataba colectivos particulares para trasladar peones, donde también había menores, y algunos se encontraban en compañía de sus padres. Sobre el viaje que realizaban contó que lo hacían por distintos caminos y en varias oportunidades debieron hacer trasbordos para evitar que los detuvieran los controles vehiculares ya que algunos de los "pasajeros" no contaban con toda la documentación. Desde la fiscalía se comunicaron con la madre del menor, quien sostuvo que tenía conocimiento de la situación, pero que no había firmando ningún tipo de autorización. La Dra. Pacheco ya tendría identificado al supuesto empleador, quien podría ser imputado en las próximas horas por el delito de explotación infantil y trata de personas. La causa podría ser remitida a la Justicia Federal.