Flor Vigna se estrena como protagonista

02/09/2018 -

En muy poco tiempo, Flor Vigna pasó de ser la participante de "Combate" a la bicampeona del Bailando por un sueño hasta convertirse en actriz. Y no solo eso. Su ascenso en el mundo del espectáculo parece no tener techo, ya que luego de algunas participaciones en distintas ficciones, le llegó la hora del protagónico.

El lunes debutará con Nicolás Cabré y Gimena Accardi en la comedia "Mi hermano es un clon", por la pantalla de El Trece.

"Evolución es una linda palabra porque hace muchos años, a principios del 2000, yo me había anotado en Sutep (Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculo Público) para hacer trabajos como extra, después de insistirle muchísimo a mi mamá. El tema es que hay veces que ni siquiera salís en el plano cuando sos extra; después, hice mis primeros ‘bolitos’, logré hacer personajes secundarios y sí, ahora estoy viviendo esto que es hermoso", dijo en diálogo con Ciudad.

Si bien Flor llegó a hacerse conocida por su desenvolvimiento en programas de entretenimiento, confesó que desde los 11 años sueña con ser actriz.

"Hice mucho teatro under y al principio me daba miedo la tele y más que nada los realities, pero bueno... Después la vida me llevó por ese lado y aprendí un montón. Por suerte se dio por donde yo quería, que es por el lado de la actuación", recordó.

Y el lunes 3 de septiembre no solo arrancará con "Mi hermano es un clon", sino también con su participación en una nueva temporada del Bailando.

"Mis días siempre fueron muy largos. Por ejemplo, yo iba al colegio público a jornada completa, de ahí me iba al club, de ahí a clases de teatro. En quinto año, a la par hacía el primer año en la escuela de Julio Bocca, entonces siempre fueron días larguísimos. Con la diferencia de que ahora la materia de teatro es un trabajo, la de baile, otro, y así. Cuando hacés lo que te gusta y lo que tanto esperaste, tenés energía", señaló.

Después de haber pasado por un par de producciones de Pol-ka, Flor Vigna admitió que está feliz de que su primer protagónico sea con Cabré. "No era de ver las novelas enteras, pero sí por partes y me moría de risa cuando por ejemplo hacía de Pablo Marquesi (Son amores) y le cortaban el teléfono, cosas así. O cuando Axel (en Sin código) se tiraba de los balcones. Todos nos hemos reído mucho con él. Trabajar ahora con Nico por una parte es reloco, pero por otra él no te hace sentir ese peso, porque es un compañero más. Pero sí debo reconocer que cuando me hicieron la propuesta y me dijeron que iba a trabajar con Nico, con Gimena Accardi y todo este elencazo, dije ‘¡Guau!’. Cuando me decías esto de que yo lo miraba de chiquita.... Y me pasa que él todo el tiempo te dice que tiene 38 y bueno, al ser padre y eso, ya dice que está más viejo. Igual, más allá del chiste, se nota que es un actor súper experimentado", remarcó.