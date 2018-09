Laport promueve la legalización de la marihuana

03/09/2018 -

Este año, el actor uruguayo Osvaldo Laport regresó a la televisión gracias a su papel en "100 días para enamorarse", adonde interpreta a un abuelo "acartonado" que termina asintiendo con amor fraternal la condición "trans" de su nieta.

"La sociedad está madurando... Las nuevas generaciones están permitiendo que la sociedad pueda abrirse a la diversidad sexual", dijo Laport respecto de los temas que aborda la telenovela y que tienen gran impacto en el público.

Además, de reinvindicar el hecho de que una ficción asuma un compromiso social a través de los textos de su libreto, opinó de la legalización de la marihuana en Uruguay, su país natal.

"Eso funciona con excelencia, y lo defiendo, sobre todo el uso del cannabis medicinal. Uruguay, por ser un país más pequeño y con una filosofía de vida basada en el respeto, siempre ha primeriado en muchas cosas (a la Argentina), como con el tema del aborto", recordó Laport en el ciclo radial "Modo sábado". Y sorprendió con una confesión cuando le preguntaron si fuma habitualmente marihuana: "Sí, claro que sí. No cultivo, no he tenido tiempo físico", dijo entre risas.

Laport se quedó en la telenovela de Telefé con un papel que había sido ofrecido a Arturo Puig, pero que éste rechazó.