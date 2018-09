Garnica, en una "nueva etapa de madurez musical"

Fotos "Cantarle al amor y a la vida es lo que me ha dado plenitud", reveló Garnica.

05/09/2018 -

"Hoy, a mis 45 años, después de tanto vivir con mi violín, mis coplas, mis discos, me encuentro en esta nueva etapa con una madurez musical que me ha llevado a componer temas que me comprometen violinísticamente. Cantarle al amor y a la vida es lo que me ha dado plenitud para grabar este nuevo álbum, Coplas del Violinero".

Palabras de Néstor Garnica, artista santiagueño que el próximo 12 de octubre, en La Trastienda (Buenos Aires), presentará su novel trabajo discográfico: "Coplas del Violinero".

El disco, editado en la Argentina por B&M, estará disponible en formato CD y en plataformas digitales en los próximos días.

Aquí, Garnica rinde un homenaje a Los Hermanos Ábalos al hacer una versión de "Chacarera del rancho", y también a Los Hermanos Simón al ejecutar "Chacarera del violín". Salvo estas dos clásicas chacareras, el resto de los temas, en distintos ritmos, son autoría del propio Garnica.

Los temas que conforman esta flamante producción son "Gato de mate" (gato- Néstor Garnica), ‘Chacarera del rancho" (chacarera, de Los Hermanos Ábalos), "Para cuando vuelvas" (aire de zamba, de Néstor Garnica), "La antigua" (chacarera, de Néstor Garnica), "Ella" (chacarera, de Néstor Garnica) y "Tovas" (huayno, de Néstor Garnica).

También están "Después de tantos años" (zamba, de Néstor Garnica), "Cueca del Violinero" (cueca, de Néstor Garnica), "Florcita de Atamisqui" (escondido, de Néstor Garnica), "La casi mota" (chacarera, de Néstor Garnica), "Corazón soñador" (huayno, Néstor Garnica) y "Chacarera del violín" (chacarera, de Los Hermanos Simón-J. Zírpilo).

"Violinero del tiempo" y "Violinero del Apocalipsis" son algunos de los términos utilizados para destacar la prestancia interpretativa de Néstor Garnica, músico bandeño que ejecuta el violín desde el alma y le pone corazón a cada una de sus interpretaciones.

Su trayectoria discográfica es amplia, ya que desde sus comienzos acompañó a Los Manseros Santiagueños (a la edad de 14 años); Mercedes Sosa, Horacio Banegas, "Cuti" y Roberto Carabajal, La Misa Santiagueña, Juan Carlos Carabajal, Chango Nieto, el "Chaqueño" Palavecino, Los Auténticos Decadentes e Ismael Serrano, entre otros.

Desde el 2002, desarrolla su carrera como solista en donde incluye los discos "La Fiesta del Violinero", "...Y Sigue la fiesta", "Aves de Libertad", "Violinero del tiempo" y su reciente creación, "Coplas del Violinero".