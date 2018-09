Jimena Barón abrió el Bailando 2018

Fotos Jimena Barón junto a Mauro Caiazza.

Hoy 08:45 -

Finalmente inició el Bailando 2018. La encargada de salir a la pista en primer lugar fue Jimena Barón, quien protagonizó un entretenido ida y vuelta con Marcelo, con conversaciones muy divertidas.

Tras hacerla cantar su hit "La Tonta", el conductor le dijo: "Te adoro y te valoro mucho como actriz y como cantante". Y de inmediato hizo referencia al cruce que tuvo con Mirtha Legrand el fin de semana.

"Estoy defendiendo la legalización del aborto", dijo ella. "Yo también", coincidió Marcelo. "Yo respeto que Mirtha piense distinto pero lo que hace es desinformar y atrasar en una lucha en la que es muy importante que salga la ley", continuó.

Luego, en un "sincericidio", dijo que no ve con buenos ojos un futuro junto a Rodrigo Romero, su actual pareja. ¡No, conmigo, no. Por eso no lo traigo!", mencionó entre risas.

Tras el debut, Ángel de Brito dijo que le gustó el baile pero "hasta ahí". La nota fue un 4. Laurita Fernández, por primera vez en el jurado, le puso un 7.

Florencia manifestó que le gustó la coreografía, pero su voto era secreto y Marcelo Polino consideró que el baile "estuvo correcto", pero le faltó "onda". También le puso un 4. En total, la pareja conformada por Jimena Barón y Mauro Caiazza obtuvo 15 puntos.