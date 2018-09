A Gabriel Corrado le gustó correrse del papel de galán en "La caída"

07/09/2018 -

Tras su protagónico en "Por amarte así", la telenovela que emitió Telefé, Gabriel Corrado aceptó regresar a la ficción argentina con "La caída", la serie que estrenó esta semana la TV Pública.

"A mí me llamó Mario Segade para esta serie y me encantó. Me gustó salirme del rol que vengo haciendo siempre y más en la Televisión Pública, no importa donde vaya, lo que importa es que la historia sea potente", comentó Corrado, en diálogo radial con "Por si las moscas".

La serie comenzó con los preparativos de la celebración por las bodas de oro de Horacio y Sara, el matrimonio que componen Juan Leyrado y Claudia Lapacó. Sin embargo, algo se irá derrumbando y los llevará a una caída que promete ser estrepitosa, a raíz de la revelación de un secreto. En el medio los protagonistas vivirán amores y mezquindades.

En una época en la que las pocas producciones locales buscan mantener un buen rating, Gabriel Corrado señaló: "Estas son las reglas del juego, es lo que nos toca vivir. Lo que se hace en la Argentina se sigue vendiendo afuera, también siempre comprar una lata se me hace barato, ¿quién se hubiera imaginado que podrían funcionar las novelas turcas?".

"La caída", contrariamente a la mayoría de las historias no está centrada en un galán y una heroína, sino en la vida de dos personas mayores, con una vida a cuestas, que se enfrentan a una dura verdad: la suegra de Horacio es en realidad su madre, o sea que su esposa es su hermana. Eso es por lo menos el dato que arroja un investigador al que contrató el propio Horacio.

En la trama, Corrado será el yerno de Horacio (Leyrado), casado con su hija Andrea (Julieta Díaz).

Sobre su rol de galán y la pregunta de "si le daba miedo" quedar atrapado en ese rol, Corrado admitió: "Mucho tiempo fui galán. Miedo no, siempre traté de hacer con mucho entusiasmo mis personajes, hice muchas novelas y me encantaron. Nunca tuve miedo de quedar atrapado, igual te ponen, te dan un rol. Cuando hice Chiquititas estaba en el mejor momento del rating y Gustavo Yankelevich me dijo que iba a tener un gran personaje destinado a otro público".

Y agregó, en otra ocasión, que "actoralmente siempre busqué hacer cosas diferentes dentro de mis posibilidades y capacidad. Soy muy curioso y busco nuevos desafíos. Hasta conduje shows de música, en Tele 5 de España. Hice un programa de entretenimientos como El Referí del Matrimonio que fue un ciclo de verano que me encantó hacer. Me gusta jugar en distintos roles. Es lo entretenido de esta profesión", dijo sobre el gran abanico al que lo enfrenta su profesión de actor.

Esta vez, Gabriel se dejó atrapar por una historia que reúne amores, miserias, intrigas, lealtades y mezquindades, condimentos que se cruzan de una manera atractiva.