Maru Botana se siente acosada

Fotos La famosa cocinera está acostumbrada a compartir distintas actividades y comentarios en Instagram. Pero ahora se siente víctima del ciberbullying.

07/09/2018 -

Maru Botana está asustada desde que recibe miles de comentarios encadenados a sus posteos en la que la llaman "Batana", le imprimen un tono sexual a sus frases, e incluso le reprochan su postura frente a la legalización del aborto, a la que se manifestó públicamente en contra.

La famosa cocinera se siente acosada y ya tiene identificado el origen de ese "ciberbullying": los fans del instagramer Martín Cirio, que se hace llamar "la Faraona".

Todo comenzó después de que Cirio compartiera un video de Maru en el que entrenaba y alentaba a sus seguidores a que la imitaran. El instagramer comenzó a ironizar y cuestionar la energía de la cocinera. Y sus miles de seguidores se prendieron en esa dinámica.

Los seguidores de "la Faraona", denominados "Farafans", sin que él se los pida siquiera, lo imitan, replicando sus burlas o gags. Comenzó con imponer el uso de la palabra "negri", como latiguillo para terminar las frases, y siguió con reemplazar vocales en las palabras o incluso "bebotear" (como película softporno) al estilo Luli Salazar.

"Ya se están pasando. No es gracioso. Es violento. Hoy vi todos los mensajes por primera vez y me doy cuenta de la cantidad de comentarios espantosos. Bloqueé al chico, que no conocía (Martín Cirio) ni sabía que hacía esto. Un amigo me explicó un poco, pero no sé cómo parar de recibir mensajes de sus seguidores", contó angustiada, Maru, a Bigbangnews.

Entre los muchos comentarios que sumaron a los posteos de la cocinera, Martín Cirio escribió, por ejemplo, "me la imagino azotando a sus hijos y puteándolos. No sé", lanzó con humor en una de sus stories, en relación a cómo queda Maru luego de un entrenamiento físico, a raíz de una fotografía que había compartido, en la que se la ve con mucha energía.

"Son una banda. Son muchos los mensajes y son muchos ellos. Ya me siento acosada. Quiero que esto se calme. Mis hijos lo vieron, mi equipo me avisó. Y no quiero que se me ataque por mi forma de pensar’, dice en torno a los que la agreden por su postura contraria a la legalización del aborto.

"Yo no me hice la loquita, ni nada. Hablé sobre lo que me parecía y sólo quiero que el proyecto de ley sea lo mejor para todos. No pensé en quedar como la representante de nada. Es mi pensamiento más luego de lo que me pasó, imaginate", afirmó en relación con la muerte de su hijo.