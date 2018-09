Candelaria Tinelli se mostró sin tatuajes

08/09/2018 -

Candelaria Tinelli, la hija de Marcelo, lanzó el videoclip de su nueva canción "Yo", y sorprendió con su piel libre de todos sus tatuajes, que a lo largo de la canción irán reapareciendo.

La menor de las hijas que el conductor tuvo con Soledad Aquino se presentó en las plataformas digitales con su videoclip como "Lelé", y una letra que habla de su búsqueda, y la invitación a mirar no solo su exterior, al que que tiene consonancia con sus declaraciones públicas.

"No sé hablar en público: en casa de herrero, cuchillo de palo. Estoy muy feliz. Espero que disfruten el video, que lo hicimos con mucho amor y trabajo. Para mí fue muy fuerte, estoy agradecida con todos, especialmente con mi mamá que siempre me decía ‘que nadie apague tu propio sonido’", señaló la joven en el lanzamiento de este nuevo corte, el cual se suma a los dos que ya tenía publicados, "Tiempo de amar" y "Contigo".

"Mírame, no te guíes por mi piel. Quiero hacerte entender que tengo mucho más adentro. Soy cielo, soy tierra, soy un pájaro luchando por salir de la jaula. Soy calma, soy inquieta, no me juzgues cuando reconozcas mis cicatrices", dice la letra en tono de confesión, escrita por "Lelé", como la llama su círculo más íntimo.

Con respecto a su trabajo audiovisual, dirigido por Nacho Lecouna y producido por Guido Iannaccio, dijo: "Es mi primer video y es una carta de presentación, por eso quise escribir tal cual lo que me pasa. Creo que es, con total humildad, la realidad. Me pareció que esta es una buena manera de expresar lo que siento".