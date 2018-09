El abuelo de Maite Lanata está en desacuerdo con el papel que la joven interpreta en la telenovela "100 días para enamorarse"

08/09/2018 -

Maite Lanata está en plena efervescencia de su carrera. No solo interpreta con gran éxito a un chico trans en la telenovela "100 días para enamorarse", sino que acaba de debutar en el cine con la película "Yanka y el espíritu del volcán". En medio de todo ese gran momento, la invitaron a participar del programa radial "Basta de Todo", que conduce Matías Martin, en el que llamaron a su abuelo Roberto, y nada salió como lo esperaban. El hombre renegó del papel que interpreta su nieta en la ficción de Telefé, aunque después se disculpó y admitió: "Soy un viejo loco".

Tras atender el llamado, el hombre contó que estaba mal porque "se tenía que hacer la boca nueva". También se mostró preocupado al no saber si la obra social le cubriría el tratamiento. Segundos después, al enterarse de que estaba saliendo en vivo, se enojó con Matías Martin: "Empezá por donde tenés que empezar, es así. Primero tenés que presentarte... ¿o no? Reconocé que estuviste mal", le lanzó el abuelo de Maite al conductor, según reflejó Teleshow, quien le pidió disculpas varias veces y le explicó: "Su nieta quería llamarlo para decirle que lo quería mucho, esa era la intención".

Y cuando parecía que Roberto había "bajado un cambio", Matías le preguntó si le gustaba el papel que su nieta hacía en la ficción de Underground. "No, en la tele no. No me gusta un carajo lo que hace. Yo soy un viejo chot... La forma de prostitución que hay no me gusta. Me gusta que trabaje, pero no me gusta el programa", concluyó muy enojado. Sin embargo, para poner paños fríos, en medio de toda la charla, el abuelo Roberto reconoció: "Soy un viejo loco".