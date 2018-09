Llinás se sintió feliz de desenpolvar su costado dramático

08/09/2018 -

Verónica Llinás está acostumbrada a deslumbrar con su talento para la comedia. Sin embargo, los productores de "El Marginal 2" le permitieron mostrar su costado dramático. Los sorprendió a ellos y más aún al público.

"Estoy muy contenta por lo que pasó, fue emocionante ver qué pasa por la gente, la devoción que provocó el programa, fue impresionante" confesó Verónica, quien ya había enamorado a los espectadores en su paso por "Graduados", "Viudas e hijos" y "Educando a Nina".

"A mí lo que me encantó fue hacer drama en TV abierta, no soy muy convocada para hacer drama, y a mí la verdad me encanta, de hecho yo empecé soñando como actriz hacer drama, aunque hice mucha comedia después", admitió sobre Rita, el personaje que interpretó en "El Marginal 2", adonde compartió escenas de brutal realismo con Roly Serrano, en su papel de "El Sapo".

En cuanto a la forma en que compuso a "Rita" la trabajadora social de la cárcel de San Onofre, la describió como "podrida" y "corrompida", y opinó: "Yo supongo que un poco eso le pasa a quienes trabajan en las cárceles, tienen que enfriarse y encallarse, porque finalmente trabajar con personajes de la sociedad tan golpeados con historias muy fuertes puede ser duro", dijo en el programa radial "Por si las moscas".

También describió la experiencia de filmar en un penal real: "En la cárcel en invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor; tiene una energía muy fuerte, muy potente, lleno de energías de dolor y sufrimiento, incluso quienes han dicho que hay fantasmas".

Con la explosión de las redes sociales gracias a que se han convertido vía directa para transmitir el mensaje que cada uno quiere, Verónica Llinás ha llevado a esa plataforma su pensamiento, a través de parodias, cargadas de talento.

En varias ocasiones volvió a calzarse el personaje de Inés Arostegui, la aristócrata de "Viudas e hijos" para lanzar ácidos comentarios sobre la realidad.