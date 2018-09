Benedetto también salió al cruce de Lucas Pratto

Fotos FRONTAL. Darío Benedetto no anduvo con vueltas: "Se habla adentro de la cancha, lo que se pueda decir afuera no me interesa".

A medida que se acerca la fecha del Superclásico argentino (23 de septiembre, en La Bombonera) crece la tensión entre Boca y River. Y los protagonistas difícilmente puedan quedarse al margen.

La semana pasada, el que encendió la mecha fue Lucas Pratto, delantero del Millonario, al afirmar que su equipo es "mejor" que Boca y fundamentándolo en que "tiene más carácter".

La respuesta del lado de Boca no tardó en llegar y fue Carlos Tévez el que recogió el guante, chicaneando a Pratto por su pasado en Boca y agregando que "en quince días nos vemos".

Ahora fue el turno de Darío Benedetto, quien habló en el programa "De una con Niembro".

"Se habla adentro de la cancha, lo que se pueda decir afuera no me interesa. Yo no acoto nada a lo que se dijo o no, simplemente demostrar dentro de la cancha quién es mejor", así de clarito fue el "Pipa" en su mensaje.

Luego, el delantero que regresó hace poco tras una lesión, agregó: "En la cancha se demuestra todo, quién es mejor, a quién le faltó algo, quién atacó mejor. Los clásicos son partidos aparte. En el historial creo que estamos por delante, pero hay que jugarlo e ir partido a partido. Después de Cruzeiro pensaremos en el clásico. Se demostrará quién es el mejor. A mí me gusta hablar adentro de la cancha, ni antes ni después".

"Son más que obvias las ganas de jugar contra River que un jugador de Boca puede tener, lo mismo de parte de ellos. No hay nada más lindo que jugar un Boca River. Es un clásico duro y siempre difícil. Ojalá se pueda dar un buen partido para nosotros que estamos trabajando día a día para seguir mejorando", cerró.