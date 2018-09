Avril Lavigne está lista para volver a los escenarios

11/09/2018 -

Avril Lavigne lanzará el próximo 19 de septiembre su nuevo sencillo, después de haberse ausentado de los escenarios a raíz de su lucha contra la enfermedad de Lyme. Según lo adelantó en una emotiva carta, "Head Above Water", el tema con el que volverá a escena, contará una historia personal. "Pasé los últimos años en casa enferma luchando contra la enfermedad de Lyme. Fueron los peores años de mi vida al enfrentarme a batallas físicas y emocionales. Pude convertir esa lucha en música, estoy muy orgullosa", contó la cantante de 33 años.

"Escribí canciones en mi cama, en el sofá y también grabé allí en su mayoría. Las palabras y las letras que eran tan fieles a mi experiencia salieron de mí sin esfuerzo. En verdad, manteniendo mi ánimo, teniendo objetivos que alcanzar y un propósito para vivir, mi música me ayudó a curarme y mantenerme con vida", agregó.

Por otra parte precisó: "He decidido ser sincera sobre mi lucha, abierta y más vulnerable que nunca. Y para ser sincera, una parte de mí no quiere hablar de estar enferma porque quiero que todo esté detrás de mí, pero sé que tengo que hacerlo. Porque no solo es parte de mi vida, necesito concientizar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme". El mal de Lyme se contrae a causa de una picadura, en su caso, fue una garrapata, en el 2014.