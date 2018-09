Escandalosa pelea entre Laurita y Cinthia Fernández

Fotos Laurita se defendió con mucha firmeza.

Hoy 09:06 -

El pasado viernes, se armó un escándalo en Showmatch luego de que se mostraran en las pantallas publicidades de perchas, planchas y coladores con la imagen de Laurita Fernández, todas pertenecientes al negocio del novio de Cinthia Fernández.

Laurita enfureció y dijo que las fotos eran robadas de Internet, además de calificar las publicidades como un papelón y anticipar que iría a la Justicia por el uso de su imagen sin permiso. Sin embargo al finalizar el programa, Laurita pidió disculpas en las redes y reconoció que sí había hecho la campaña, pero aseguró desconocer que eran para el shopping.

Cinthia no se conformó con el pedido de disculpas y le reclamó haber sido despectiva. "No entiendo de qué se ríe. Que empiece por tener humildad", le dijo Cinthia muy molesta. Laurita, le dijo que no tenía nada que hablar con ella y que se había disculpado por las redes.

“Te deseo que las cámaras alguna vez te busquen por un logro profesionales y no por estar en conflicto con los demás”, le dijo la integrante del jurado, queriendo finalizar el tema. Cinthia contestó muy enojada: “Disculpame, mi amor, estoy en este programa por un mérito profesional. Me interesa ser más ser un mejor ser humano, que profesional. No te envidio nada, mi sol y menos ser una mala persona. Si tenés ovarios, mirame".