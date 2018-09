Marcela Feudale lanzó un duro tuit contra Lourdes

12/09/2018 -

En las diferencias entre Lourdes Sánchez y Laurita Fernández apareció Marcela Feudale, la locutora de "ShowMatch", quien en su programa radial dijo que la esposa del productor "Chato" Prada baila espectacular, pero que no la ve como conductora. Ante sus dichos, Lourdes escribió en Twitter. "Me gustaria saber que te hice @MarcelaFeudale oportunidad que tenés me descalificás". Y Feudale contestó: "Está celosa de Laurita Fernández porque baila mejor y me pasa factura a mí. Además dudó... ¿Cómo es el apellido? ¿Sanchez o Fernández?".