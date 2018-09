¿Qué dijo Fede Bal sobre el noviazgo de su ex y Cabré?

15/09/2018 -

"Está perfecto. ¿Si me sorprendió? No", fue la primera reacción de Federico Bal al ser consultado sobre la confirmación del romance de su expareja, Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

Y agregó: "Lo que decían de Cabré por el prejuicio de que estuvo con chicas con las que trabajó hay que guardárselo. Pasó y les deseo lo mejor. Hasta hacen una buena pareja. Son una linda pareja’.

Sin mostrar ningún dejo de celos con su también excompañera del Bailando, con quien estuvo varios años de novio, el hijo de Carmen Barbieri señaló en el programa Los Ángeles de la Mañana: "Siempre le deseo lo mejor a Laurita Me dio mucho amor y le deseo lo mismo, muchos amor, que la quieran bien, que triunfe en su carrera y también en el amor".

Por otra parte, cuando le preguntaron sobre su estado civil, Fede aclaró: "Estoy soltero y puedo bolichear. No se dicen las cosas en la tele, se viven puertas adentro".

Con vista al verano, Ángel De Brito, le consultó sobre la posibilidad de que se produzca un encuentro con Laurita Fernández en Mar del Plata, adonde ambos harán temporada con sus obras. Ella estrenará "Sugar", y Fede, "La Jaula de las Locas". "¿Cuánto falta para que ya no me preguntes más por Laura? Para ella también es dificil. Ya está. No le pregunten más a ella de mí. No me pregunten más de ella", contestó un poco molesto, el hijo de Carmen.

Otra que también estaría molesta, pero con Nicolás Cabré es su exsuegra, la actriz y cantante Graciela Stefani, madre de la exnovia de Cabré, Josefina Silveyra, quien compartió un mensaje en Instagram, que luego borró y que estaba con didicatoria.

"¡No sabés con quién te metiste, poca cosa, limitado!", escribió sobre una selfie de su personaje en la obra "Sálvense Los Huérfanos". A la publicación agregó: "¡Y va dedicado!", agregó debajo de la foto como comentario. Los muchos mensajes que recibió la motivaron a eliminar la publicación.