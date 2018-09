Flor Vigna es la nueva "chica éxito"

16/09/2018 -

Le pasó sin ir muy lejos a Laurita Fernández. Su participación en el show de Marcelo Tinelli le abrió otras puertas, y todas la condujeron al éxito. Ahora, la que está viviendo una meteórica carrera al estrellato es Flor Vigna, quien no sólo protagoniza una ficción en El Trece junto a Nico Cabré y Gimena Accardi, sino que vuelve a ser la elegida de Adrián Suar, esta vez para hacer temporada teatral con Nico Vázquez (41) y Benjamín Rojas (33)

La obra "Una semana nada más" debutará el 9 de enero en el teatro Nacional Sancor Seguros y girará en torno de una pareja imperfecta, un amigo que intenta ayudar y una casa que será destruida en una semana. Ellos tendrán sólo 7 días para poder cambiar sus vidas.

La comedia francesa está escrita por Clement Michel y la producción general estará a cargo de Suar y Nacho Laviaguerre, junto a Preludio Producciones, mientras que la producción artística será de Nico Vázquez, con dirección de Mariano Demaría.

Nico Vázquez y Benjamín Rojas vienen de hacer varias exitosas temporadas con "El otro lado de la cama", y quieren repetir la racha.

"Una semana nada más es una comedia de la cual yo me enamoré. Me enamoré primero del autor, que es Clement Michel, cuando tuve la oportunidad de dirigir una obra de él, que fue Canasto (en la que participaba su hermano Santiago, fallecido). Yo estaba buscando una comedia que sea fuerte, que haga reír a la gente como ‘El otro lado de la cama’. No es fácil cuando venís de una comedia tan fuerte y rápida... y bueno, encontré esta obra. Hicimos la adaptación con Mariano Demaría, que va a ser el director que me ha dirigido en muchas ficciones. Lo respeto no sólo como director de comedias, sino que tiene una sensibilidad y una manera de ver el teatro que me gusta mucho. Lo dicen los últimos premios que ha recibido en sus trabajos con Sugar, Sunset Boulevard y cosas que ha hecho", le dijo Vázquez a Ciudad.

Y agregó: "Benjamín Rojas es mi gran coequiper, con el cual vamos a repetir la dupla de El otro lado de la cama. Ojalá nos vaya un cuarto de bien que nos fue con esa obra".