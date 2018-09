Dady Brieva dio a entender que hay una campaña en su contra

18/09/2018 -

"Quiero que se queden hasta el final para que la gente nunca más vuelva a votarlos. No quiero que se vayan. Quiero que se queden hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no compremos más espejitos de colores", había expresado Dady Brieva en una suerte de análisis de la situación política y social del país, sentado a la mesa del programa "PH: Podemos hablar".

Su reflexión generó todo tipo de debates hasta que finalmente el humorista rompió el silencio a través del audio que el envió a Tomás Dente, el panelista de "Nosotros a la mañana"

"El mata gato, la tapa de THC, lo que supuestamente le dije a la gobernadora que no le dije... Hace tres años que me vienen esmerilando. Que la golpeé a la Chipi también... Es un esmerilamiento periódico contra mí que va más allá de la frase desacertada que dije, que puedo haber dicho enojado y dolido. No me interesa andar aclarando, se baratea una idea más profunda", expresó el integrantes del trío Midachi sobre las críticas que recibió.

Antes le había dicho a Dente: "Esto se va a terminar en un par de días, por eso no quiero seguir. Si ha sido tomado mal, ha sido tomado mal, pero me parece exagerado lo que se dice", remarcó Dady Brieva, quien después de sus dichos tuvo que levantar varias funciones.