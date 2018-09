Hizo llorar a alemanes con sus canciones

18/09/2018 -

¿Qué sensaciones te embargan cuando cantas tu obra musical en escenarios europeos?

En las giras por Europa, básicamente, hago lo que hago acá (en la Argentina). O sea, subo, me encuentro con el público y canto. Distinto es cuando hago las giras con Amparo (Sánchez, cantante) por Alemania y otros países. Alemania es un país que recorrí mucho. Veo emocionarse a los alemanes cuando canto. Sé que no me están entendiendo lo que estoy cantando y, sin embargo, les cae un lagrimón. Eso está buenísimo porque vos te ponés a pensar si por dónde le está entrando la música. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando vienen artistas extranjeros. Hay gente que entiende inglés o no, pero nos emociona igual. La conexión es la música. Por eso creo que lo importante es la música. Y respetar nuestras raíces está buenísimo porque es valorar lo que hemos heredado, pero la música en el mundo es hermosa. Hay música hecha de verdad y música para hacer guita. Y yo elijo la música que esté hecha de verdad. Esa es la que me emociona sea el estilo que sea y sea del lugar del mundo que sea.