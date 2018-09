Fotos Locura en Las Vegas: Luis Miguel sorprendió a fanáticos en un casino

Luis Miguel viajó a Las Vegas y aprovechó su tiempo libre para visitar el casino del hotel Wynn. Una grupo de mujeres se alborotó al darse cuenta de la presencia del exitoso cantante mexicano.

El artista de 48 años se sentó a jugar en una de las mesas de apuestas, mientras los guardias de seguridad contenían a una gran cantidad de fanáticas que con sus celulares le sacaban fotos y lo filmaban.

Acostumbrado a la euforia de sus fieles seguidoras, el intérprete de temas como "La incondicional", "La chica del bikini azul", "No sé tú" y "Hasta que me olvides" no se mostró enojado, sino que siempre mantuvo una sonrisa.

El Sol de México está disfrutando de un excelente momento en su carrera, tras el arrollador éxito que tuvo Luis Miguel, la serie. La ficción de 13 capítulos de Netflix reveló aspectos desconocidos de su misteriosa vida.

El cantante colaboró con los guionistas, productores y actores para contar por primera vez su historia: la conflictiva relación con su padre; el duro camino que transitó mientras adquiría popularidad, y la desaparición de su madre.

"Nos juntamos varias veces y me sorprendió su gran sentido del humor. Es alguien bastante simpático y muy gracioso, y eso era algo que no esperaba", le dijo a Teleshow Diego Boneta, quien se encargó de interpretar a Luis Miguel en la exitosa serie.

"Fue increíble poder contar con él durante el proceso de mi preparación para interpretarlo, porque fue muy difícil tener que crear el personaje de alguien que nadie conoce, que nadie sabe cómo es", agregó el actor mexicano sobre este gran desafío actoral.