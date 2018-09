Flor Peña defendió a su pareja y acusó

19/09/2018 -

Florencia Peña se refirió a los audios que se filtraron de su pareja, Ramiro Ponce de León, con una mujer. La actriz y jurado del "Bailando por un Sueño" aseguró que se trataba de material viejo y dio a entender que alguien los había viralizado con mala intención.

"Hola, corazón. Estoy con un auto que no tiene polarizado pero no hay problema". "Estoy complicado, corazón. Iba a viajar y no te avisé porque no fui. Muchos viajes, cosas laborales. Pero viste cuando vas posponiendo: cambios, mudanza, tuvimos que despedir a una mina. Me encantaría poder ir la semana que viene pero no te quiero decir nada porque al primer problema que se me mete, me tengo que bajar", le decía Ramiro a Eliana Mendoza en uno de los audios.

También se difundieron audios de ella hacia él, más subidos de tono: "Hola divino. Qué lindo escucharte Rami. Te estoy extrañando. Estoy acostada y ahora sacándome la ropa, te mando más fotos desnuda", a lo que él respondía: "Hola, bombón. Qué linda fotito. ¿Cómo estás? Se me está complicando, te aviso ahora: lo mejor sería el sábado, si no podés todo bien. Tengo que ir antes de que termine febrero".

Al respecto, Flor Peña aseguró que el material era "del año del pedo" y se explayó: "No lo conocen a Ramiro, no saben cómo somos como pareja. Hay una necesidad de creer que estamos metidos en el barro. Nos cagamos de risa cuando lo vimos. Hay algo que tenemos como pareja: sabemos todo de todo, somos amorosos, libres, nos queremos, nos cuidamos y vivimos estas cosas juntos".

Reveló quien filtró los audios

Además, la actriz dijo que le daba pena que hubiera gente con intenciones de destruir, y explicó: "El que lo filtró es un señor que defendió a Nahir Galarza, no sé si tiene una intención (en referencia al empresario Jorge Zonzini)".

‘Ramiro se encontró con una fama que no tenía. Salta es un lugar complejo y yo milité mucho por el aborto en un lugar complejo’, argumentó la jurado del Bailando.