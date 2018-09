Colectivero le chocó el auto a Sol Pérez y ella estalló

20/09/2018 -

Sol Pérez pasó por una situación estresante al sufrir un choque con su auto. El autor del hecho fue un colectivero de la línea 95 (Buenos Aires), con el que la "Chica del clima" discutió en el lugar del siniestro y grabó toda la conversación. "Me vas a pasar los datos, te lo juro que no me muevo de acá, me vas a pisar, te lo juro que me vas a pisar porque no me muevo de acá. Me chocaste a propósito flaco. Voy a llamar a la policía", le dijo Sol Pérez al chofer. "Robledo Daniel, el colectivero de la línea 95 interno 30 que te choca y se quiere dar a la fuga", dijo.