Fotos Atacan a tiros y golpes a una familia para quitarle su terreno

22/09/2018 -

Las hermanas Marisol y Graciela Espinosa viven momentos de angustia, según el relato que brindaron en una entrevista a EL LIBERAL al apersonarse a esta Redacción.

Aseguran que una familia a la que identificaron ante la Justicia, les usurpó un terreno de su propiedad que tienen desde hace más de 30 años.

El dominio, según lo que indicaron las denunciantes, es de 100 metros de fondo por 30 de frente y está ubicado entre las calles Buenos Aires y Brasil, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

"Este es un problema que venimos denunciando desde hace 5 años, cuando ellos ingresaron en nuestro terreno argumentando que es de su propiedad. En el medio, hay una abogada que patrocina a esta familia y que construyó una enorme casa sobre calle Brasil a cambio de los honorarios que no podían pagarle", indicaron las víctimas.

"Nosotros tenemos en el lugar una casita. Ellos, asesorados por la abogada, hace unos días comenzaron a limpiar el dominio, cavando para realizar una construcción en el fondo de nuestra vivienda, que es propiedad de mi hermana, pero yo se la cuido ya que ella se encontraba en Mar del Plata, tratando de un problema de salud de su hija", explicó Marisol.

La joven madre reveló que sufren violentos ataques y el último se registró el pasado fin de semana. "Vivimos una situación horrible, esta gente vino con armas, realizaron disparos para corrernos y amenazarnos.

Allí se produjo una discusión y agredieron a mi hermana. Radicamos la denuncia en la Seccional 40", relató Marisol que se desplaza en una silla de ruedas.

Por su parte, Graciela Espinosa -que es madre de tres hijos, dos mujeres, una de ellas discapacitada, y un varón- expresó: "Estoy atravesando un estado de pánico. No podemos dormir desde el sábado pasado, me agredieron junto a mis hijos, se están metiendo en un terreno que usurparon, tenemos una medida de no innovar y lo mismo avanzaron y están instalados, dejaron materiales como ladrillos y alambres para construir".

Luego sostuvo: "Los vecinos nos apoyan porque saben que el terreno es nuestro. Ellos con la ayuda de familiares me golpearon en el estómago, tengo moretones en los brazos, tengo certificado médico de las lesiones. Sabemos que la denuncia por las agresiones está en una fiscalía".

Cabe destacar que la causa por el conflicto en cuestión está en un Juzgado en lo Civil de la provincia. Mientras que la denuncia de los últimos incidentes en los que fue lesionada Graciela Espinoza con sus hijos está en la fiscalía a cargo del Dr. Marcelo Sgoifo quien ya mantuvo un diálogo con las partes enfrentadas manifestándoles que deben esperar la resolución de la Justicia Civil.