Fotos Marcelo Gallardo sobre Leonardo Ponzio: "Estos partidos le quedan bien"

23/09/2018 -

Marcelo Gallardo ofreció una conferencia de prensa en las últimas horas y hubo un detalle que sirve para destacar el apoyo que les da a sus jugadores en los partidos más importantes de su equipo.





Y esta vez el elegido fue el capitán Leonardo Ponzio.





"Leo viene demostrando hace mucho tiempo por qué es el referente y uno de los símbolos de este equipo. Estos partidos le quedan bien, porque los juega con tranquilidad y templanza, pero sobre todo porque esa forma de entrar a la cancha les transmite mucha tranquilidad a sus compañeros", dijo el "Muñeco" para alabar a una de las principales figuras del elenco millonario.





Lejos de dejar los elogios por terminados, Gallardo se detuvo a puntualizar sobre lo que más le llamó la atención de los últimos tiempos del capitán Millonario. "En estos dos años me ha sorprendido hasta a mí con su evolución futbolística y lo sigue demostrando partido tras partido".





Leonardo Ponzio

También Ponzio hizo declaraciones antes de que se ponga en marcha una nueva edición del Superclásico argentino, pero no precisamente de lo que dijo el Muñeco. El volante central de los millonarios no dudó en señalar que una victoria ante el eterno rival podría significarle a River un plus fundamental para lo que queda del semestre.





"Este partido te da mucho en cuanto a confianza porque le ganás a tu eterno rival, pero venimos de un semestre haciendo las cosas bien, teniendo buen juego, esto te da la posibilidad de encarar todo lo que viene de la mejor manera. Sería bueno ganar porque atrae muchas cosas atrás y trabajaremos para eso".