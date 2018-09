Daredevil sigue luchando por justicia

23/09/2018 -

Netflix confirmó la fecha de regreso de Marvel Daredevil. La esperada tercera temporada de la serie estará disponible en la plataforma a partir del viernes 19 de octubre. Daredevil está protagonizada por Charlie Cox, y sigue a Matt Murdock, un hombre que quedó ciego tras un accidente de niño. Pero ahora con sus cuatro sentidos incrementados se dedica a luchar contra la injusticia como abogado y superhéroe. Netflix tiene una interesante segunda mitad de año pues estrenará la sexta temporada de Orange is the New Black, la tercera temporada de Narcos y la temporada final de House of Cards.