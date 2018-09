Micheli llamó a "hacer todos los paros necesarios para que se vaya este Gobierno"

Fotos DIRIGENTES Micheli (segundo desde la izquierda) junto a sindicalistas y legisladores nacionales afines.

El jefe de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, llamó ayer a los trabajadores a hacer "todos los paros necesarios para que se vaya este gobierno" y cuestionó nuevamente el acuerdo firmado con el FMI y las políticas del macrismo al hablar en el acto de inicio de la huelga de 36 horas que lanzó la dirigencia del sector estatal.

"No es cierto que la única alternativa como pueblo es aceptar a estos gobernantes y al FMI, se puede hacer otra cosa, hay que convencer a nuestro pueblo de que hay otro camino", sentenció Micheli desde un palco instalado a metros de la Plaza de Mayo.

Y, respecto de las declaraciones que hizo ayer el presidente Mauricio Macri sobre sus ganas de postularse para una reelección, el sindicalista dijo ofuscado: "Dios nos libre de este Gobierno".

"Hay que abrir las paritarias, declarar la emergencia para jubilados y trabajadores, recuperar la industria nacional y parar los despidos", dijo enfático.

Asimismo, apuntó: "Nuestro futuro no está en la timba financiera, ese el futuro de los vagos que gobiernan".

"Estamos frente a un gobierno que no va a dudar en meternos presos, en cagarnos a palos. No se puede estar boludeando con que si habla fulano o mengano no voy", remarcó criticando la postura de algunos sectores.

En ese sentido, sostuvo que ‘hay que hacer todos los paros necesarios para que se caiga este modelo económico y que se vaya este gobierno".

"No alcanza con un paro, hay que hacer todos los paros que hagan falta hasta que estos tipos dejen el gobierno o gobiernen quienes quieren hacer bien a la Argentina", concluyó Micheli.

Por su parte el secretario general de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, dijo que el Gobierno nacional ‘debe entender que los trabajadores vamos a estar en la calle hasta que cambie la política económica’.

Yasky agregó: "Aplaudamos este día de lucha y vamos a volver, así como el paro de mañana le va a mostrar una foto al mundo de la Argentina que le dice no" al programa económico y social del Gobierno.