Natacha Jaitt volvió recargada

26/09/2018 -

Natacha Jaitt reveló que el hijo de Diego y Yanina Latorre "se quiso suicidar por el bullying que se comió". En declaraciones a "El Show del Espectáculo", ciclo radial conducido por Ulises Jaitt y Gastón Samá, la mediática manifestó: "Lejos de preservar su intimidad, sus hijos... El nene se quiso suicidar por el bullying que se comió, deberían hacerle un reportaje a Debora D’Amato. Se quería tirar del balcón, se lo dijo a la madre. El nene no soportaba el bullying, que se haya publicado la vida privada del padre. Yo no soy responsable, acá salió la Chaqueña, la otra. Yanina tenía necesidad de cámara, llamaba a periodistas y decía por favor que no firme acuerdo Natacha porque quiero que me sigan las cámaras. Son enfermos y siniestros". Luego, arremetió contra varios integrantes de la farándula argentina, desde Fabián Gianola hasta Carla Peterson, Mirtha Legrand, Malena Pichot y Agustina Kämpfer.