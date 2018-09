El "Chino" Darín arranca con "doblete" su carrera en Hollywood: protagoniza "El Ángel" y también una película uruguaya

-

Como si estuviera tocado por la varita mágica, aunque se sabe que en realidad hay mucho de trabajo, talento, compromiso y perseverancia, el hijo de Ricardo Darín está en camino a poder competir en 2019 por la máxima estatuilla del cine mundial con dos películas. Una de ellas es la argentina "El Ángel" que comparte con "Toto" Ferro y Peter Lanzani; y la otra, la uruguaya, "La noche de 12 años", dirigida por Álvaro Brechner, que fue elegida para representar al país vecino en la categoría "Mejor Película Extranjera" en los premios Oscar, que se llevarán a cabo el 24 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

Cabe destacar que Ricardo Darín obtuvo ese mismo premio en 2010 con "El secreto de sus ojos", protagonizada por él, Guillermo Francella, Pablo Rago y Soledad Villamil, y dirigida por Juan José Campanella.

"La noche de 12 años" es una adaptación del libro "Memorias del Calabozo" de Mauricio Rosencof, y narra la reclusión del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, del propio Rosencof y de Eleuterio Fernández Huidobro, quienes fueron apresados durante 12 años y sometidos a torturas por parte de la dictadura cívico-militar de aquel país, que rigió entre 1973 y 1985.

En el filme uruguayo, "El Chino" se pone en la piel del poeta y escritor Mauricio Rosencof. "Es una historia muy ‘heavy’. A tres tipos los sacan de prisión durante la dictadura uruguaya y los meten en un régimen durante el cual dan vuelta por calabozos clandestinos durante 12 años", explicó el actor sobre el trasfondo de su rol.

Por otra parte, contó que pudo conocer personalmente a Rosencof. "Es la primera vez que pude interactuar con una persona que tuve que interpretar. Después de leer la historia, de investigar, Mauricio me invitó a su casa, me prestó libros, me abrió a su anecdotario y a su corazón. Es el recuerdo más lindo de esta experiencia", recordó hace poco ante la prensa.