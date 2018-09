Ozuna, DJ Snake y Cardi B. lanzarán hoy "Taki Taki" con Selena Gómez

28/09/2018 -

Los artistas de música urbana Ozuna, DJ Snake y Cardi B. confirmaron que hoy viernes sacarán "Taki Taki" un tema inédito que grabaron con la estrella estadounidense Selena Gómez.

Los artistas comenzaron a dar señales de que estaban trabajando juntos a finales de agosto, cuando publicaron diferentes fotos en sus redes sociales, en las que contaron que se habían reunido para grabar un vídeo en la ciudad californiana de Los Ángeles.

"Me encanta la canción, me encanta el vídeo y me muero de las ganas de que lo escuchen", dijo la rapera Cardi B. en su cuenta de Instagram. "Selena Gómez es la chica más dulce", agregó en un texto acompañando a una foto en la que aparece abrazándola.

Aunque aun no se conoció el tema completo, los fragmentos que se difundieron han permitido escuchar un tema principalmente en español, con la base rítmica del dembow, típica del género urbano, principalmente de reguetón y trap.

"Taki Taki" representa la primera participación de Gómez, de ascendencia mexicana, en la música urbana, y en español.