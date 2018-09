Susana Giménez está cansada de viajar: ¿peligran sus especiales?

28/09/2018 -

Este año la vuelta de Susana Giménez a la TV se iba a resumir en programas especiales dedicados a figuras famosas. Se habló de cuatro: Carlos Tévez y Verónica Castro, con cuyos envios le fue muy bien a Telefé; y de Maluma y Luis Miguel. Pero lo del cantante mexicano no podrá ser, según lo aseguró Lío Pecoraro, el panelista del programa "Todas las tardes". Él mismo fue quien se animó a poner en duda la continuidad de los especiales de la diva, ya que Susana le habría confesado a su productor Federico Levbrino que está cansada de viajar y de que no se cumplan las cosas que ella quiere. "Se siente que está un tanto descuidada. La cosa está que arde. De hecho, tenía que viajar y no viajó y no se sabe si va a hacer el especial con Maluma porque fecha confirmada todavía no hay", señaló Pecoraro.

Mientras tanto, la periodista Laura Ubfal aseguró en su portal que Susana ya practica las canciones de Maluma y que viajará junto a su producción a Colombia para verlo actuar en vivo el sábado 3 de noviembre en Medellín.