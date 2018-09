La crisis no afecta a Los Nombradores del Alba

28/09/2018 -

Aquella fórmula alguna vez integrada por "El Nombrador" Daniel Toro y Los Cantores del Alba renace nuevamente con las impactantes voces de Facundo Toro (hijo de Daniel), de Daniel Campos (hijo de Tomás "Tutú" Estanislao Campos) y Nacho Prados. Continuadores hijos herederos de la historia musical del país llevan las coplas a través del tiempo para que jamás falte una zamba, ni muera el carnaval y se siga bailando la chacarera en algún rancho. Con disco nuevo recorren la Argentina. Ese andar los trajo a Santiago del Estero. Antes del show que ofrecen hoy en la "Madre de Ciudades", visitaron EL LIBERAL. ¿Cómo enfrentan, en estos tiempos difíciles que se viven, el salir a cantar y autogestionarse sus shows? FACUNDO TORO: No tengo más que agradecimiento a la gente. Cada vez que nosotros nos juntamos es explosiva la juntada. En una época en donde está todo muy difícil, nosotros lo vemos, en este mes que pasó (por agosto) hicimos siete festivales. Lo mismo pasó cuando hicimos nuestro primer disco. Las expectativas son cada vez mejor. Estuvimos un año de gira y no sé cuántos shows hicimos. Perdí la cuenta. Cuando bajamos de un escenario, está la comisión de uno o dos festivales pidiéndonos teléfonos. No es algo que generamos nosotros, esas cosas las genera la gente. No sé qué le transmitimos. Nosotros cantamos porque nos gusta. Tenemos un repertorio que ayuda muchísimo. En términos actualizados de hoy diríamos que son todos hits. DANIEL CAMPOS: Es algo que cada uno, por su cuenta, no lo logra o lo logra de cierta manera, pero cuando nos juntamos los tres se potencia el cariño de la gente para con nosotros y también nosotros nos brindamos de una manera si se quiere distinta porque nos llevamos tan bien y nos divertimos tanto que la gente lo percibe. Hay más de mil obras grabadas entre los grandes como Daniel Toro y Los Cantores del Alba. ¿Cómo viven esta experiencia de continuar con el legado de ‘El Nombrador’ Daniel Toro y del cantor del Alba, "Tutú" Campos? FACUNDO TORO: Es una especie de abrazo de la historia. Son dos caminos que se unen en estos tiempos, que siempre fueron paralelos. Quizás Los Cantores del Alba y Daniel Toro no hayan compartido tantos escenarios, sí se cruzaron muchas veces, sí han guitarreado, sí se han visto en los festivales. La vida hace que los hijos, hoy en día unan esas historias. Nosotros fuimos el punto para que se junten. Los Nombradores del Alba somos tres cantores que tenemos la dicha y la suerte de ser parte de la historia y tenemos el permiso genuino de la sangre que nos avala. Gracias a Dios, hoy podemos decir que la historia continúa, que Daniel Toro y Los Cantores del Alba en nuestra sangre siguen estando y la gente va a seguir teniendo la posibilidad de escuchar esas canciones que tanto les gusta y poder hacérselas escuchar a sus hijos y nietos. Tenemos Los Nombradores del Alba esa magia de poder transmitir la música de nuestros padres. ¿Cómo conciben esa herencia musical teniendo en cuenta las formas que hay hoy de interpretar el folclore? DANIEL CAMPOS: Cuando subimos a un escenario, con Los Nombradores del Alba siempre hemos querido dejar en claro que la música que vinimos haciendo es la que nos enseñaron nuestros viejos. Eso es lo que queremos hacer, llevar esa música tradicional mezclada con los nuevos sonidos y sin salir de la esencia que hay en el folclore. Con Nacho (Prados) también lo hicimos cuando integramos el dúo (se refiere a Los Guaraníes) y faltaba además la voz del dúo que es Facundito Toro. Así es como se juntan las tres voces y hacen este trío maravilloso tradicional y a la vez moderno. FACUNDO TORO: Quién más que la gente sabe lo que siente por mi papá. La gente sabe que Daniel Toro hace más de veinte años que no está cantando, pero por más que él no cante sigue vivo en su "Zamba para olvidarte", que la canta todo el planeta, en nosotros y en cada uno de los cantores que creen en este lenguaje musical que mi papá impuso a nivel nacional. "Zamba para olvidarte" está tatuada en el corazón de muchos de los que hoy estamos cantando. Por eso están las versiones de "Escríbeme una carta" de Los Nocheros, "Zamba para olvidarte" de Abel Pintos y cuántas más. Evidentemente, ya no solamente pasa por una cuestión musical sino también por una cuestión afectiva en donde mi papá y la gente tienen un romance que no se termina nunca. Es como un matrimonio perfecto en donde el amor nunca se va a acabar.