Fotos De qué se trata la nutrigenética

30/09/2018 -

La nutrigenética es una práctica nutricional que analiza en la persona la respuesta de diferentes genotipos a la ingesta de los nutrientes y la forma en que esta relación determina la susceptibilidad de un sujeto a padecer una enfermedad particular. El consumo de los micro y macro nutrientes influencian modificaciones epigenéticas asociadas a patologías tales como síndrome metabólico, obesidad, insulinoresistencia, hipertensión y diabetes. Esta rama de la genética podrá sugerir recomendaciones de nutrientes acordes con el perfil genético de una persona, no sólo para el descenso de peso sino para prevenir enfermedades como celiaquía, cáncer, diabetes, entre otras; aumentar el rendimiento físico e intelectual, aumentar masa muscular y disminuir la grasa. Esta práctica, que hasta el momento es implementada sólo en Buenos Aires y Córdoba, comienza a dar sus primeros pasos en esta provincia y ya los resultados positivos fueron manifestados por los pacientes a los que se les indicó la práctica. La Lic. Araceli Llebeili señaló: "Con la nutrigenética se determina a través de las huellas dactilares, grupo sanguíneo y medida antropométricas la genética de la persona, y sobre esa base se hacen dietas personalizadas. Esto sirve no solamente para activar el metabolismo y producir un descenso de peso, sino para prevenir enfermedades como cáncer, alzheimer y diabetes, entre otros", explicó la licenciada. Y agregó: "Para cada genotipo hay un tipo de alimentación porque hay algunas personas que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, y entonces la dieta es a base de comidas vegetales. Es una alimentación libre de gluten porque generalmente el gluten produce retención de líquido, diabetes, intolerancia y distensión abdominal, entre otras cosas. O sea, se adecua a cada persona. Hemos logrado con esta práctica que mujeres queden embarazadas porque aumenta la fertilidad también". Según contó la Lic. Llebeili, se trata de una dieta libre de azúcar y de alimentos procesados como los light o dietéticos. "Una persona que comienza con una dieta, lo primero que hace es consumir estos alimentos y no es recomendable porque eso contamina e intoxica el cuerpo. Y la idea de esta dieta es desintoxicar a través de alimentos naturales y orgánicos", sostuvo. Y sentenció: "En Santiago estoy viendo resultados en personas con diatebes. Hemos logrado volver a los parámetros normales de su salud, a través de la alimentación adecuada".