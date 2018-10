Mirtha le dijo a su hija Marcela: "Si volviera a nacer haría otra vida"

01/10/2018 -

No es la primera vez que Mirtha Legrand hace una lectura retrospectiva sobre su papel como madre. Pero esta vez lo realizó delante de su hija, Marcela Tinayre, invitada a su mesa de los sábados a la noche, por El Trece.

"O sea, si volviera a nacer haría otra vida, estaría más tiempo con mis hijos", sentenció en el marco de una charla que se había iniciado con Marcela cuando le preguntó si alguna vez le había pesado ser su hija.

"Vivíamos con total naturalidad su vida profesional... Trabajaste toda la vida, y el recuerdo de mis padres es trabajando. Entonces, ¿qué me puede pesar? ¿La fama?", se preguntó.

Y Mirtha acotó: "Trabajábamos mucho de noche, se hacía mucho cine de noche, volvíamos muy tarde de filmar... Me siento responsable por no haber estado tanto con mis hijos", reconoció.

"Te sentías culposa", le dijo su hija. Y "la Chiqui" aclaró: "No, culposa no; responsable por estar tantas horas afuera. Las filmaciones eran de 11 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, pero yo llegaba y bañaba a mis hijos, me ocupaba de ellos. Pero bueno, no les daba el tiempo".