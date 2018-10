Actor de "El Marginal" reveló que hicieron apuestas por el rating

02/10/2018 -

La segunda temporada de "El Marginal", la historia carcelaria producida por Sebastián Ortega, ya pasó con éxito por la pantalla de la TV Pública, y la semana pasada arribó en la grilla Netflix, pero sigue dando que hablar a sus protagonistas.

Daniel Pacheco, quien interpreta al colombiano James, reveló una intimidad del elenco: antes del debut cuatro actores hicieron apuestas "sanas" sobre el rating que alcanzaría el primer capítulo.

"Nos reunimos 4 ó 5 actores y estábamos todos muy entusiasmados. Yo no sabía muy bien el tema de la medición y me hicieron una capacitación exhausta. Aún sabiendo que la Tv Pública medía poco, me abalancé y tiré 12 puntos. Tuvo picos de 12, pelee la apuesta, dije ‘¡la gané!’, pero teníamos que adivinar el promedio, que fue de 9 puntos", le dijo el actor a Javier Ponzone.

Y agregó que la ganadora fue Martina Gusmán, a quien aún le deben el premio. A la actriz le espera una invitación a comer, con vino y lugar a su elección.

Pacheco contó que un productor intentó bajarles las expectativas: "Están muy entusiasmados, divino todo, pero hay que ser realistas. Si hacemos 3, 4 puntos es una locura y la TV Pública va a estar agradecida’", recordó, sin dar nombre, que les había dicho.