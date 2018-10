Sin nombrarlo, Mercedes Funes apuntó contra Gianola

07/10/2018 -

A tono con lo que sucede en Hollywood, en la Argentina comenzaron a multiplicarse las denuncias por acoso sexual en la farándula. Esta vez, es Fabián Gianola, quien está en el foco de la tormenta, tras la acusación en su contra que hizo la actriz Fernanda Meneses, y a la que sin nombrarlo se sumó, desde las redes sociales, la actriz Mercedes Funes, quien encarnó a Tita Merello en el cine.

"Sí. Es un acosador serial de mujeres. De todas las edades. De todos los perfiles. #SomosPocosYNosConocemosMucho", escribió en Instagram, mientras en el programa "Intrusos" analizaban la denuncia de Meneses.

Al leer su fuerte escrito, el periodista Guido Zaffora, le preguntó si se trataba de Gianola, y Funes contestó: "No voy a decir nada más de lo que publiqué, a buen entendedor... Si lo que posteé ayuda a que desenmascare a estos tipos que perturbaron a muchas mujeres, será fructífero todo lo que podamos hacer. En lo personal, hay quienes eligen contar y quienes no, porque no pudieron o las circunstancias no eran las de hoy. Ahora nos creen un poco más. Lo que una puede hacer es que el rio suene y empezar a encerrar un poco más a este tipo de sujetos", dijo.

Mercedes trabajó con Gianola en la telenovela "Nano", en 1994, cuando tenía apenas 15 años. Sin embargo, Gianola, aseguró en "Intrusos": "No recuerdo haber hecho nada con Mercedes Funes". Además, reiteró que la acusación de Meneses y Natacha Jaitt son una mentira.

Gianola también emitió una polémica opinión acerca del caso de abuso sexual que relató Luciana Salazar que sufrió a los 22 años. La conductora de Chismoses fue consultada sobre si el autor del abuso fue Fabián, y ella no afirmó ni negó nada. Al respecto, Gianola, lanzó la hipótesis de que la rubia podría haber sufrido ese acoso en el ciclo "Poné a Francella". Pero Luciana salió rápidamente en defensa de Guillermo Francella, en Twitter. "Adoro a Guille, uno de los mejores compañeros que tuve", escribió, sin emitir una defensa hacia Gianola.