Lorena Muñoz: "Gran parte del éxito, Rodrigo se lo debe a la mamá"

08/10/2018 -

Lorena Múñoz, directora de "Rodrigo: Lo mejor del amor", le hizo frente a la polémica generada por el filme.

¿Cómo tomaste las polémicas suscitadas antes, durante y después del filme?

Como algo que iba a suceder porque hace veinte años que ya pasaban estas polémicas. Eso reaparece con la película. Después que él se expuso tanto, hay como una especie de retorno de parte de esa mediatización. Justamente, él se expuso y se mostró tanto a los medios que los medios después de su muerte tomaron esa posta. Esto, por ejemplo, no pasó con Gilda. Ella no era mediática, no se expuso. Me parece que siempre había polémica alrededor de la vida de Rodrigo justamente por esa exposición que él tenía. Cuando uno abre mucho, la gente o los medios creen que pueden opinar sobre todo. Yo creo que él también lo construyó de esa manera. En cuanto a lo que dicen algunas personas, me parece que también tiene un poco que ver con eso, con una búsqueda de los medios de generar polémicas, lo que vende la polémica, el conflicto, lugares para mí muy lamentables. Obviamente, respeto a la familia. La madre y los hermanos merecen mi absoluto respeto y, sobre todo aunque la mamá no pueda estar de acuerdo con la película, yo la comprendo y la respeto como madre y porque ella perdió un hijo. Ese es un lugar de muchísimo dolor. Me entrevisté con ella. Antes de filmar la película tuvimos una charla como de seis horas en donde ella me contó cosas muy lindas y yo construí el personaje de ella a partir de lo que ella me comentó porque me di cuenta de que ella lo había acompañado muchísimo. Ella lo inspiraba, lo ayudaba, confiando mucho en el talento del hijo antes de que todos lo conociéramos. Esto construye también aquí tan fuertemente en él porque tiene esa mamá. Yo siempre digo que sin ella yo creo que Rodrigo no hubiese existido como el artista que fue. Gran parte de ese éxito, Rodrigo se lo debe a la mamá.

La realidad de lo que uno conoce de los personajes dice: "Pero, Bety Olave era mediática y fulano de tal era así..." Y uno ve pocos villanos y seres más angelados en el filme. ¿Fue para evitar caer en caricaturizaciones o por otras razones que apelaste a estos recursos?

En realidad, la idea era no caer justamente en eso, en la caricaturización, en personajes superestereotipados. Florencia Peña (Bety Olave en el filme) tiene una marca y la gente la recuerda por una comedia medio grotesca y me parecía que si ella hacía un papel dramático iba a ser muchísimo más interesante en el lugar que ocupa: la madre que acompaña a su hijo, que lo inspira, que lo consuela. Me parecía que ese era el lugar mucho más interesante para la mamá que un lugar mediático. Me parece que ella, por si misma, no tenía ese perfil mediático. Me parece que la prensa la buscaba a ella (por Bety Olave) porque era la mamá de él.