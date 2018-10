Fotos Rodrigo Romero, como "El Potro", en una escena en el Luna Park.

¿Buenos Aires fue la ciudad de la furia que transformó los valores de Rodrigo y lo dañó?

A mí un poco me gusta esa idea. Es como un "Soñar, Soñar", de Leonardo Favio. Yo lo amo a Leonardo Favio. Veo muchas veces sus películas. Me encanta la forma en que narra. Me acuerdo siempre de Monzón (Carlos) diciendo: "Voy a la ciudad para ser artista". En Gilda también está esto. Ella sale de su reducto familiar, en donde es maestra jardinera y tiene una vida ordenada y una madre con dos hijos, se traslada en tren, baja en Constitución y va al casting y esto altera la historia de su vida y empieza a meterse en subsuelos, expresión metafórica de la historia, y empieza a embarrarse un poco. Me parece que en Rodrigo hay algo de eso, que él es el bebote, que eligen por él, hasta que muere el padre y él tiene que tomar sus propias decisiones. En ese camino, de tomar decisiones, se encuentra con todas estas tentaciones que hablábamos antes (sexo, droga) y que tiene que ver con lo difícil que es la vida de cualquier ser humano. Uno hace lo que puede para que esto sea lo menos doloroso posible. Muchas veces, hay gente que se anestesia un poco para atravesar la vida de distintas formas. A Rodrigo la música lo fascinaba y era un artista completísimo y al mismo tiempo había algo que no estaba del todo bien, que había un hueco y era difícil de llenar. Seguramente, fue eso un poco lo que lo llevó a tomar este camino.